В Волгограде построят школу на 800 учеников за миллиард рублей

По такому же проекту построили школу №77. Фото: Администрация Волгоградской области.

Мэрия Волгограда объявила аукцион для выбора подрядчика, который построит новую школу на 800 человек. От организации будет требоваться адаптация готового проекта к земельному участку и возведение здания. Общеобразовательное учреждение появится в поселке ГЭС на улице академика Бардина в Тракторозаводском районе. Школу построят по проекту, признанному экономически эффективным и рекомендованному к строительству Минстроем России, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Согласно документам на портале госзакупок, начальная цена аукциона составляет 1 миллиард 20 миллионов рублей. По такому же проекту ранее в Волгограде возвели школу №77 в Кировском районе. Здание общеобразовательного учреждения в поселке ГЭС будет состоять из трех этажей, в нем будут 33 учебных класса, медицинский блок с кабинетами стоматолога и психолога, столовая, актовый зал, библиотека, мастерские спортзал. На прилегающей территории будет стадион и места отдыха для детей.

- По условиям муниципального контракта, подрядной организации предстоит выполнить топографическую съемку земельного участка, ограниченного улицами Героев Шипки, Гидростроителей и Академика Бардина, провести инженерные изыскания, получить технические условия присоединения объекта к инженерным сетям, после чего приступить к возведению объекта, - отметили в мэрии.