В Волгограде сотрудники молодежного театра не хотят возращения режиссера Владимира Бондаренко

Бондаренко уволился из Молодежного театра полтора года назад. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде коллектив молодежного театра выступил против возможного возвращения в театр экс-худрука Владимира Бондаренко, который полтора месяца назад также покинул должность главного режиссера НЭТа. Сотрудники и актеры адресовали открытое письмо руководству города и региона, а также председателю областного комитета культуры Станиславу Малых, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Мы, нижеподписавшиеся артисты и сотрудники МУК «Волгоградский молодежный театр», обращаемся к Вам с просьбой о содействии в решении вопроса о недопущении назначения на должности: главного режиссера, художественного руководителя Бондаренко Владимира Владимировича, - говорится в письме, под которым подписалась часть коллектива - 19 человек.

Дальше сотрудники театра поясняют, что с уходом Бондаренко скандалы прекратились, их устраивает обстановка в театре и их нынешний художественный руководитель Вадим Кривошеев, который к тому же имеет диплом режиссера. Более того, труппа состоит из 25 артистов, театр маленький и «не нуждается в услугах штатного режиссера». Коллектив просит чиновников сохранить как сам театр, так и «здоровую, рабочую атмосферу» и не допустить назначения «не имеющего соответствующего режиссерского образования» экс-худрука.

Напомним, в НЭТе Владимир Бондаренко работал с 1999 года, сыграл десятки ролей. После смерти Отара Джангишерашвили стал главным режиссером театра в 2019 году, оставшись при этом художественным руководителем молодежного театра. После девяти лет работы и многочисленных скандалов в апреле 2021-го Бондаренко уволился из «молодежки» по собственному желанию. В сентябре 2022-го по тем же причинам ушел из НЭТа.