В Волгоградской области подскочили цены на огурцы, помидоры и яйца

В Волгоградской области взлетели цены на помидоры и огурцы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как бы не хотелось жителям Волгоградской области, но осенью многие продукты дорожают, особенно овощи. На них и увеличились цены за предыдущую неделю. С 18 по 24 октября на 15,06% подорожали огурцы, килограмм которых в среднем обходится в 78,26 рубля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Ценники на помидоры выросли на 13,64%, средняя стоимость за килограмм – 89,82 рубля. На 5,87% подорожала свекла, на 6,84% - морковь. Цены на капусту и картофель поднялись менее чем на 1%. Также за неделю подорожали овощные консервы для детского питания (на 1,68%), куриные яйца (на 4,25%), гречка (1,79%), маргарин (1,35%), рис (на 2,96%).

Некоторые продуты в волгоградских магазинах и на рынках наоборот стали выгоднее. На 2,55% снизились цены на баранину, на 1,74% - на колбасу, на 1,61% - на мясные консервы для детей, на 2,42% на фруктово-ягодное питание для детей. Конфеты подешевели на 5,41%, яблоки – на 3%, творог - на 1,72%.