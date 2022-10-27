В Волгоградской области переделят участки мировых судей

Судей останется столько же. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов 27 октября направил в облдуму законопроект, согласно которому в регионе переделят участки мировых судей. Из-за не загруженности пять участков упразднят, а там, где работы много, добавят. Накануне руководитель регионального комитета юстиции представил доклад по этому вопросу на заседании Совета судей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Проект закона разработан в целях обеспечения равномерной служебной нагрузки. С его принятием количество мировых судей в Волгоградской области не изменится, - рассказали в суде.

По данным областного суда, за последние пять лет нагрузка на мирового судью в регионе выросла на 47%. При этом на участках Камышинского и Городищенского районов она гораздо выше, а в Урюпинске и Краснослободске судьи не загружены.

Поэтому законопроект предполагает упразднение пяти судебных участков - №57 в Урюпинске, №28 и №29 в Краснослободске, №43 в Ольховском и №61 в Чернышковском районе. В то же время появятся пять новых участков с теми же номерами - №57 в Камышинском, №28 в Городищенском, №29 в Среднеахтубинском, №43 в Иловлинском и №61 в Суровикинском районах.