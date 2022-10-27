Волгоградец по пьяни насмерть сбил 15-летнего велосипедиста, ему предъявлено обвинение

Следователи предъявили виновнику ДТП окончательное обвинение. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгоградской области жителю Михайловки предъявили обвинение по делу о «пьяном» ДТП, в результате которого в июне 2022 года в станице Сергиевской погиб 15-летний подросток. 35-летнему мужчине вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СК России по региону.

Смертельное ДТП в Даниловском районе произошло поздним вечером 13 июня. Пьяный житель Михайловки на своем «ВАЗ-21099» ехал по улице Центральной станицы Сергиевской. Залив глаза, мужчина не следил за дорогой и наехал на следовавшего в ту же сторону по правому краю проезжей части 15-летнего велосипедиста. От полученных травм подросток скончался на месте.

Водитель после ДТП уехал с места происшествия, но на следующий день позвонил с повинной в полицию, тогда же по решению суда его арестовали. Расследование продолжается.