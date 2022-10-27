Волгоградская облдума утвердила меры поддержки семьям добровольцев-участникам СВО

Фото: Волгоградская областная дума

27 октября на заседании Волгоградской областной думы утвердили меры социальной помощи семьям добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции. Также поддержка предусмотрена для военнослужащих, которые заключили контракты с Вооруженными Силами РФ после 24 декабря 2022 года и находятся в зоне СВО.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном парламенте, семьи добровольцев и контрактников могут получать бесплатную юридическую помощь, детям будут предоставлять сертификаты на отдых и оздоровление в учреждениях Волгоградской области. Студенты очного отделения государственных ссузов начнут получать ежемесячные стипендии в размере 1100 рублей. Школьников 5-11 классов обеспечат бесплатным горячим питанием.

Напомним, ранее такие же меры поддержки были утверждены для семей волгоградцев, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации. Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил на встрече с волонтерами, что добровольцам, участвующим в СВО, будет назначена единовременная выплата в 100 тысяч рублей.