На заводе в Волгограде водителя «Камаза» насмерть придавило краном

Следователи выясняют обстоятельства ЧП на заводе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде придавленный упавшей стрелой крана 49-летний водитель «Камаза» погиб из-за несчастного случая во время разгрузки металлолома на заводе. ЧП произошло на «Красном Октябре» 26 октября. Мужчина не дождался работников и решил сам разгрузить свой грузовик, сообщила сайту volgograd.kp.ru представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

- Не дождавшись мастера и техники для разгрузки металла, мужчина сел в кресло оператора манипулятора и стал поднимать стрелу (без груза), которая надломилась и упала на него придавив к креслу, - рассказала Дарья Буянова.

Как установили следователи, водитель «Камаза» привез металлолом на пункт приема в компанию, которая арендует площадку на «Красном Октябре». Его грузовик был оборудован специальным манипулятором для разгрузки. Мужчина решил заняться этим сам. Упавшая стрела крана его буквально раздавила. Водитель скончался на месте.

Сейчас следователи проводят проверку, выясняя все обстоятельства трагедии. По ее итогам примут процессуальное решение.