Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 8:09

Под Волгоградом осудят тракториста, насмерть задавившего работника в поле

Мужчине грозит до двух лет колонии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчине грозит реальный срок.

Мужчине грозит реальный срок.

Фото: Семен ШПАК

Прокуратура Городищенского района утвердила обвинительное заключением и направила в суд уголовное дело 49-летнего тракториста, который насмерть задавил убиравшего урожай работника. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности при проведении сельскохозработ. Трактористу грозит до двух лет в колонии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По версии следствия, 3 августа 2021 года мужчина перепахивал поле, где была высокая растительность. Тракторист не заметил 51-летнего работника и наехал на него. От травм пострадавший скончался на месте.