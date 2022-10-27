Под Волгоградом осудят тракториста, насмерть задавившего работника в поле

Мужчине грозит реальный срок. Фото: Семен ШПАК

Прокуратура Городищенского района утвердила обвинительное заключением и направила в суд уголовное дело 49-летнего тракториста, который насмерть задавил убиравшего урожай работника. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности при проведении сельскохозработ. Трактористу грозит до двух лет в колонии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По версии следствия, 3 августа 2021 года мужчина перепахивал поле, где была высокая растительность. Тракторист не заметил 51-летнего работника и наехал на него. От травм пострадавший скончался на месте.