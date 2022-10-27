В Волгограде отреставрируют памятный знак и братскую могилу на Острове Людникова

На "Острове Людникова" приведут в порядок два памятника Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Администрация Волгограда объявила о проведении аукциона по отбору организации, которая подготовит проекты реставрации двух памятников на «Острове Людникова» в Краснооктябрьском районе. Планируется привести в порядок памятный знак на месте ожесточенных боев 138-й стрелковой дивизии полковника Людникова и «Братскую могилу, в которой похоронены воины-ополченцы завода Баррикады». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

Начальная цена торгов составляет 2 миллиона 167 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 3 ноября. Памятники являются объектами культурного наследия, поэтому участвовать в аукционе сможет то организация, у которой есть соответствующие лицензии. После заключения контракта проектная документация должна быть готова к 1 декабря 2022 года.

- В рамках разработки проектов по реставрации компании-победителю предстоит провести историко-архивные, архитектурные и библиографические исследования и составить план мероприятий по восстановлению объектов, - отметили в мэрии.

Памятный знак представляет собой кирпичную стелу, облицованную цементным раствором с серой гранитной крошкой. На постаменте установлена бронзовая мемориальная доска, на которой написано «Здесь проходил передний край обороны Краснознаменной 138-ой стрелковой дивизии». Братская могила располагается в Нижнем поселке «Баррикады» у берега Волги. Она выполнена в виде пирамидального пятиступенчатого обелиска. На лицевой стороне на мемориальной доске выгравирован текст «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины». С обратной стороны – надпись с именами девяти воинов-ополченцев, погибших в Сталинградской битве.