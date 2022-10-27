В лобовом ДТП под Волгоградом погиб водитель

Автомобили получили серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП случилось в среду на трассе в Киквидзенском районе Волгоградской области. На 66-м километре автодороги «Самойловка - Шумилинская» лоб в лоб столкнулись «Киа» и «Нива». Травмы 73-летнего водителя «Нивы» оказались слишком серьезными, мужчина скончался на месте аварии, 28-летнюю женщину увезли в больницу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

По предварительным данным, управлявшая иномаркой 40-летняя женщина-водитель в какой-то момент вылетела на встречку и врезалась в ехавшую там «Ниву». Водитель отечественного авто получил несовместимые с жизнью травмы. В иномарке, которая превратилась в груду металла, пострадала лишь 28-летняя пассажирка, женщина получила ушибы.