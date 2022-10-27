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Политика27 октября 2022 7:17

В Волгоградской области мобилизованные осваивают спутниковую связь

Занятия проходят в учебном центре Минобороны
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мобилизованные проходят курс усиленной подготовки.

Мобилизованные проходят курс усиленной подготовки.

Фото: Юлия Данильченко

В учебном центре Минобороны РФ в Волгоградской области мобилизованные из запаса военнослужащие осваивают современные средства спутниковой и радиосвязи. Главная задача учений – быстро установить надежную связь между командными пунктами и подразделениями, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

В курс занятий для мобилизованных волгоградцев входят как лекции о разных типах радиостанций, настроек и диапазонов, так и практические тренировки. На полигоне призванные из запаса должны уложиться в нормативы по развертыванию связи и настройке.

Кроме того, в курс обучения связистов входят огневая, инженерная и тактическая подготовка. Обязательны также занятия по медицине, радиационной, химической и биологической защите. Эти знания могут пригодиться военным в зоне специальной военной операции на Украине.