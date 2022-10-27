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Экономика27 октября 2022 6:42

В Волгоградской области упали отпускные цены на нефтепродукты

За месяц снизились отпускные цены на нефтепродукты
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пока на АЗС цены не падают.

Пока на АЗС цены не падают.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области подсчитали, как изменился индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2022 года по сравнению с августом. Так, в целом в промпроизводстве отпускные цены упали на 2%, при этом индекс цен на нефтепродукты составил 94,7%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Цены на бензин и нефтепродукты в Волгоградской области упали заметней, чем в среднем по стране – 5,3% и 1% соответственно. Так, за месяц с августа по сентябрь в регионе на 21,5 процента снизили отпускные цены на бензин. При этом бензин марки АИ-92 производители стали продавать на 15,5% дешевле, марки АИ-95 – на 23,9%, дизельное топливо упало в цене на 1,2%. Однако на ценниках на автозаправках это не отразилось.

Что касается остальных нефтепродуктов, то стоимость топочного мазута упала на 6,2%, газового конденсата – на 5,8%, кокса – на 2,2%, а вот дорожные битумы подешевели у производителей на 1,7%.