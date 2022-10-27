В Волгоградской области упали отпускные цены на нефтепродукты

Пока на АЗС цены не падают. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области подсчитали, как изменился индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2022 года по сравнению с августом. Так, в целом в промпроизводстве отпускные цены упали на 2%, при этом индекс цен на нефтепродукты составил 94,7%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Цены на бензин и нефтепродукты в Волгоградской области упали заметней, чем в среднем по стране – 5,3% и 1% соответственно. Так, за месяц с августа по сентябрь в регионе на 21,5 процента снизили отпускные цены на бензин. При этом бензин марки АИ-92 производители стали продавать на 15,5% дешевле, марки АИ-95 – на 23,9%, дизельное топливо упало в цене на 1,2%. Однако на ценниках на автозаправках это не отразилось.

Что касается остальных нефтепродуктов, то стоимость топочного мазута упала на 6,2%, газового конденсата – на 5,8%, кокса – на 2,2%, а вот дорожные битумы подешевели у производителей на 1,7%.