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Политика27 октября 2022 6:17

На полигоне Прудбой под Волгоградом заготовили дрова и чай для пунктов обогрева военнослужащих

Также организовали дополнительное питание
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
В пунктах обогрева можно высушить одежду и выпить горячего чая. Фото: пресс-служба ЮВО.

В пунктах обогрева можно высушить одежду и выпить горячего чая. Фото: пресс-служба ЮВО.

К концу октября в Волгоградской области зарядили дожди, ветер и заметно похолодало. Конечно, военнослужащим приходится проводить тренировки и стрельбища на полигонах даже в таких условиях, поэтому на Прудбое под Волгоградом разворачивают дополнительные пункты обогрева, чтобы не подорвать здоровье личного состава. Об этом в четверг, 27 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Пункты обогрева – металлические модули и кунги – располагаются рядом с местом учений. В них есть запас дров и горячего чая. В холода военнослужащих также обеспечили горячим питанием. Во всех стационарных пунктах есть места для просушки мокрой обуви и обмундирования. В сильные холода количество проводимого на свежем воздухе времени будут сокращать.