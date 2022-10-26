На улицу Ленина в Волгограде вернули полосу для велосипедистов

Велосипедисты будут ездить по своей выделенной полосе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы заметили выделенную полосу для велосипедистов на улице Ленина, которая проходит прямо под окнами главного административного здания в центре Волгограда. Неужели чиновники обладминистрации или областные депутаты решили пересесть на велосипеды? Как объяснили в мэрии Волгограда, велодорожка здесь была и раньше, просто давно стерлась. В этом году после капитального ремонта дороги на улице Ленина обновили не только проезжую часть, тротуары для пешеходов, но и разметку для тех, кто передвигается на двухколесных средствах. С развитием рынка доставки продуктов востребованность велополос возросла.

Когда-то эту разметку выпросили у городских властей волгоградские велосипедисты во главе со своими лидером Михаилом Соломоновым.

- Полоса для движения на велосипедах по улицу Ленина от проспекта Ленина до Мира является частью схемы организации дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети и была организована в мае 2020 года по инициативе представителей общественной организации «Союз велосипедистов Волгограда», - напомнили в мэрии.

В этом году после окончания работ по восстановлению дорожного покрытия на Ленина здесь появилась свежая разметка, в том числе велополосу восстановили в соответствии со схемой организации дорожного движения.