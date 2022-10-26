110 тысяч мальков белого амура, толстолобика и сазана выпустили в Волгу

В Волге будет больше рыбы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Дубовском районе в Волгу 25 октября выпустили 110 тысяч мальков белого амура, толстолобика и сазана. Всего с начала года в реки Волгоградской области заселили около 213 тысяч рыбной молоди, в том числе русского осетра, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды

Мальков растительноядных рыб, которых выпустили в Волгоградское водохранилище, вырастили на Ергенинском рыбоводческом предприятии. Они совсем еще крохотные – весом в 20-30 граммов и длиной около 15-17 сантиметров. Именно такие мальки лучше всего приживаются, а после способствуют биомелиорации - самоочищению водоемов.