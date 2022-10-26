Волгоградская школьница написала одно из лучших сочинений в России на тему творчества и смысла жизни

Школьница из Волгограда написала одно из лучших сочинений в стране. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученица гимназии №14 Волгограда Яна Миронова оказалась в числе ста лучших авторов Всероссийского конкурса сочинений. Она написала работу на тему «Творчество является выражением смысла жизни». Сочинение волгоградской школьницы называлось «Искусство в жизни человека», в котором Яна описала, что прекрасное помогает увидеть жизнь в лучших её проявлениях. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области.

- Эксперты оценивали полноту раскрытия темы, грамотность, оригинальность замысла, корректное использование литературного, исторического, биографического и научного материалов, цельность и логичность композиции, богатство лексики, выразительность речи и другие параметры, - отметили в облкомобразования.

Всего на федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 2022 году рассматривались 379 работ учеников 4-11 классов и студентов ссузов со всей страны. Церемония награждения сотни лучших авторов состоится 2-3 ноября в Москве. Тогда же определят и пятерку абсолютных победителей конкурса. Однако в специально изданном сборнике будут сочинения ста юных авторов, в том числе волгоградской школьницы.