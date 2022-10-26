Проект бюджета Волгоградской области на 2023-2025 годы представили общественникам

Регион запланировал индексацию зарплат бюджетников. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области 26 октября на суд общественности в режиме онлайн представили проект бюджета региона на 2023-2025 годы. По словам первого замгубернатора - председателя комитета финансов Александра Дорждеева, в главный финансовый документ заложили повышение зарплат бюджетникам и все прочие социальные обязательства, а упор сделали на национальные и приоритетные проекты развития. При этом основывались на прогнозе, сулящем рост экономики региона в ближайшие годы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Так, в 2023 году 33 миллиарда рублей планируют направить на региональные проекты. Деньги выделять на строительство и реконструкцию 20 медучереждений, 6 школ в Волгограде и Волжском и спортобъектов. Также в списке доогостоящая реконструкция ЦУМа, планетария и НЭТа. Продолжится и благоустройство общественных пространств – на 98 территорий выделят 1,4 миллиарда.

А вот на обновление и строительство дорог прописали в бюджете сразу 21,2 миллиарда рублей, еще 3,2 миллиарда - на коммунальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.