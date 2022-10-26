В Волгограде начали мостить плиткой дороги к вузам

Дорожки для велосипедистов и пешеходов разделят. Фото: Эдуард Пальгунов

В центре Волгограда начали укладывать плитку на пешеходные дорожки, которые ведут к двум вузам на проспекте Ленина. Пока первые метры вымостили брусчаткой на подходе к ВолгГТУ, после подрядчик приступит к работам на стороне ВГСПУ. Общая площадь нового покрытия возле политеха и педуниверситета от улицы Гагарина до улицы 13-й Гвардейской составит 5 тысяч квадратных метров, сообщили сайту volgograd.kp.ru администрации Волгограда.

Работают укладчики плитки при благоприятной погоде, так что пока студентам и преподавателям придется еще немного посбивать ноги. По запросам студентов пешеходную зону разделят на две части. Плиткой вымостят ту, что предназначена для пешеходов. А дорожку для велосипедистов заасфальтируют. На бульваре вдоль проспекта брусчатку уже уложили, скоро здесь появятся новые скамейки. Также в сквере появится видеонаблюдение и парковое радио, а в зеленой зоне высадят 100 кустов молоденькой бирючины.