В Волгограде в следующем году 34 дороги отремонтируют за 464 млн рублей

В Волгограде определили подрядчика ремонта 34 дорог в следующем году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде определили подрядчика, который проведет ремонт 34 дорог областного центра в 2023 году. Компании «Т-транс» предстоит привести в порядок магистрали в семи районах. Стоимость работ составит 464 миллиона 370 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные госзакупок. При этом начальная цена торгов составляла почти 678 миллионов рублей. Как рассказали в мэрии, подрядчик обязан придерживаться технологии, успешно применяемой в Волгограде в последние годы.

Строители должны удалить старое полотно, укрепить основания дорог, уложить два слоя нового асфальта. Также дорожные бригады восстановят колодцы и оборудуют съезды и примыкания к магистралям. Работы начнутся 1 апреля 2023 года.

В рамках контракта предстоит отремонтировать 34 дороги. В Тракторозаводском районе восстановят участки на улицах 95-й Гвардейской, Гороховцев, Гули Королевой, Колумба, Дежнева. В Краснооктябрьском районе работы пройдут на улицах Автомагистральной, Богуйской, Возрождения, Созидательской, Ломоносова, Сергея Лазо, в переулке Демократическом. В Дзержинском районе дорожные бригады выйдут на улицу Землячки от проспекта Жукова до 8-го путепровода на Третьей продольной магистрали, на улицу Космонавтов от Танкистов до 51-й Гвардейской, на улицу Восточно-Казахстанскую от Третьей продольной магистрали до Танкистов, а также на улицы генерала Толбухина, Новорядскую, Космонавтов, Ингульскую.

Улицы Автозаводскую, Ардатовскую, Саши Филиппова (от ул. Неждановой до ул. Чарджуйской), Огородную отремонтируют в Ворошиловском районе. В Советском районе ямы и выбоины ликвидируют на улицах Тормосиновской, Академика Королева, Тулака. В Кировском приведут в порядок асфальт на улицах Клайпедской, Шаблиевской (от ул. Саши Чекалина до ул. Клайпедской), Вельботной. В Красноармейском районе в течение 2023 года восстановят проезжие части на улицах Савиной, Георгиевской, Бобровской, Ольгинской, Вилянской.