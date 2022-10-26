В Волгоградской области установят 40 новых передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Три новых комплекса прошли испытания. Фото: КИТ АВО

Вскоре в Волгоградской области появятся 40 новых передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые установят на наиболее опасных и аварийных участках дорог. В регионе уже провели автономные испытания трех комплексов спецтехники - «Лобачевский», «Пульсар» и «Кордон.Про», сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете информационных технологий региона.

- В рамках исполнения госконтракта на поставку комплексов фотовидеофиксации проведены автономные испытания, проверка комплектности и соответствие функциональным возможностям, - рассказали в комитете.

Новые камеры на дорогах устанавливают на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Комплексы фотовидеофиксации снижают количество нарушений ПДД, заметно влияют на дисциплину водителей и снижают аварийность, отмечают чиновники. При этом передвижные комплексы имеют огромное преимущество перед стационарными благодаря своей мобильности и возможность фиксации определенных нарушений в зависимости от дорожной обстановки.