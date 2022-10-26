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Общество26 октября 2022 12:39

Депутаты ввели в Волгограде новые тарифы в общественном транспорте

Гордума расширила линейку проездных
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде ввели новые тарифы для общественного транспорта

В Волгограде ввели новые тарифы для общественного транспорта

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская городская дума внесла изменения в документ о тарифах в общественном транспорте в областном центре. Линейку проездных на базе карты «Волна» расширили «Единый безлимитный» и «120 минут». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в городском парламенте. Новые тарифы будут действовать на муниципальных маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев, в том числе скоростного, в Волгограде.

- Новые тарифы позволят снизить затраты на проезд у тех, кто активно пользуется общественным транспортом, - уверяют депутаты.

Тариф «120 минут» позволяет делать неограниченное число пересадок в течение двух часов по льготной цене. Стоимость первой поездки – 25 рублей, каждая последующая пересадка будет стоить 10 рублей. Этот тариф дополняет действующий пересадочный, который рассчитан на час.

Также в общественном транспорте введен «Единый безлимитный». Этот проездной позволяет в течение месяца совершать неограниченное число поездок на автобусах, трамваях и троллейбусах. За это волгоградцам нужно будет платить 1800 рублей ежемесячно.

- Тариф будет экономически выгоден волгоградцам, которые ежедневно совершают три и более поездки на различных видах общественного транспорта, - добавили в гордуме.