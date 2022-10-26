Уборка новой набережной с амфитеатром обойдется Волгограду в 7 млн до конца года

Уборка этой территории обойдется городу в 7 миллионов за 2 месяца. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мэрия Волгограда ищет подрядчика, который возьмет на себя обслуживание новой набережной с амфитеатром, открытой в сентябре этого года. На уборку территории от «Речпорта» до «Бронекатера БК-13» под панорамой выделяют 7,044 млн – такая начальная цена контракта указана на госзакупках. Горожане давно жаловались на грязные туалетные кабинки, которые МБУ «Волгоградзеленхоз» просто не успевал убирать.

Эти деньги заплатят фирме за уборку до конца года и подготовку территории к зиме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города, победитель аукциона должен будет чистить и подметать дорожки, вывозить мусор из урн, мыть туалеты, а также обеспечить полный уход зеленым насаждениям. Нужно будет проследить, чтобы все они были подготовлены к морозам. В декабре в список работ добавится борьба со снегом и гололедом на дорожках.

Уже с начала года будет сформирована бригада «Волгоградзеленхоза», которая будет самостоятельно обслуживать территорию. Услуги подрядчика нужны всего на пару месяцев.