В Волгограде продавали корм для собак неизвестного происхождения

В оборот пустили сомнительный корм для собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Россельхознадзора во время мониторинга через систему «Меркурий» обнаружили, что одна из фирм в Волгограде ввела в оборот крупную партию собачьего корма неизвестного происхождения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.

Наблюдения по соблюдению законодательства в области ветеринарии проводят постоянно. Так специалисты и наткнулись на запись в системе от фирмы «Агрофарт», которая через «инвентаризацию» попыталась легализовать и ввела в оборот более 640 килограммов сомнительного корма для собак. Но для продажи нужно подтвердить происхождение продукции и безопасность сырья.

Так что сотрудник фирмы больше не сможет вносить сведения в ФГИС «Меркурий». Ему приостановили регистрацию. А сама компания получила предупреждение.