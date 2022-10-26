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Общество26 октября 2022 8:48

В Волгограде продавали корм для собак неизвестного происхождения

Специалисты Россельхознадзора обнаружили факт незаконного оборота продукции
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В оборот пустили сомнительный корм для собак.

В оборот пустили сомнительный корм для собак.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Россельхознадзора во время мониторинга через систему «Меркурий» обнаружили, что одна из фирм в Волгограде ввела в оборот крупную партию собачьего корма неизвестного происхождения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.

Наблюдения по соблюдению законодательства в области ветеринарии проводят постоянно. Так специалисты и наткнулись на запись в системе от фирмы «Агрофарт», которая через «инвентаризацию» попыталась легализовать и ввела в оборот более 640 килограммов сомнительного корма для собак. Но для продажи нужно подтвердить происхождение продукции и безопасность сырья.

Так что сотрудник фирмы больше не сможет вносить сведения в ФГИС «Меркурий». Ему приостановили регистрацию. А сама компания получила предупреждение.