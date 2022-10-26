Построивший сиротам из Урюпинска жилье с плесенью и дырявой крышей застройщик предстанет перед судом

Благодаря следователям ущерб предприниматель возместил. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде готовится предстать перед судом индивидуальный предприниматель, который вызвался по госконтратку построить многоквартирные дома для детей-сирот в Урюпинске. Застройщика обвиняют в крупном мошенничестве. Дома он построил, но так наэкономил, что жить в этих квартирах людям просто невозможно. Расследование в отношении 55-летнего волгоградца завершил региональный следственный комитет.

По данным СУ СКР по Волгоградской области, госконтракт с комитетом строительства региона мужчина заключил в мае 2021 года. Застройщику предстояло построить дома на 8 квартир с отделкой. В очереди на это жилье сироты стояли долго, но когда заехали в дом, сами были не рады: тут же на стенах появился грибок, плесень, крыша потекла, со стен отвалилась отделка. Выделенные по госконтракту 10,6 миллиона оказались выброшенным на ветер – жить в квартирах было нельзя.

В дело вмешались следователи. Выяснилось, что застройщик просто захотел сэкономить время, деньги и материалы, в итоге нарушил все строительные и технические нормы. Ущерб государству оценили в более 19,6 миллиона, мужчина эти деньги уже возместил. Детям-сиротам власти региона предоставили другое жилье, а уголовно дело в отношении застройщика передали в суд.