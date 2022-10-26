В Волжском 26 октября эвакуируют школы

Здания обследуют саперы с собаками. Фото: Администрация Волгоградской области.

В городе Волжский Волгоградской области 26 октября проходят эвакуации школ. Общеобразовательные учреждения получают тревожные сообщения о минировании. Ученики и педагоги экстренно выходят на улицу, а к зданиям стягиваются машины полиции, Росгвардии, МЧС, скорой помощи.

Очевидцы сообщают об эвакуациях в школах №25, 22. Выходят на улицу учащиеся и других образовательных учреждений. Саперы обследуют здания со служебными собаками. В некоторых эвакуированных школах сегодня уже точно не будет уроков, детей распустили по домам.