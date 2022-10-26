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Общество26 октября 2022 8:05

Волгоградская область создаст молодежный центр на 140 млн рублей федерального гранта

Проект стал победителем всероссийского конкурса «Регион для молодых»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В области появится новый центр для молодежи. Фото: АВО

В области появится новый центр для молодежи. Фото: АВО

Проект создания современного молодежного центра в Волгоградской области стал победителем всероссийского конкурса «Регион для молодых». На создание в 2023 году инфраструктуры для юных талантов область получит федеральный грант в размере более 140 миллионов рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомбразования.

Где именно расположится новый молодежный центр с культурно-досуговой экосистемой, студией звукозаписи, телестудией, «Проектной школой» и прочими творческими площадками, пока не известно. Пока власти прорабатывают разные варианты. На новой площадке также планируют проводить региональные форумы рабочей и сельской молодежи #ЯМОЛОД, фестиваль молодежных экологических театров и слет студотрядов.