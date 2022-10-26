Мобилизованных волгоградцев учат быть снайперами

Фото: Южный военный округ

В учебном центре министерства обороны РФ в Волгоградской области призванных из запаса в рамках частичной мобилизации граждан тренируют навыкам снайперов. Военнослужащие на занятиях отрабатывают огневое поражение мишеней на различных дистанциях. В стрельбах используется снайперская винтовка Драгунова. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, во время учений особое внимание уделяется вопросам разведки целей и определения расстояния до них.

Снайперы тренируются скрытно перемещаться и маскироваться при помощи табельных и подручных средств. Во время занятий отрабатывается выбор позиции, использование приборов наблюдения, прицеливания, поражения целей и корректировка выстрелов. Мобилизованные скрытно перемещаются на специально подготовленных площадках учебного центра, определяют наиболее выгодные места для стрельбы и оборудуют ложные позиции.

- Основной упор делается на обучение военнослужащих приемам поражения цели с первого выстрела на больших и средних дальностях, - отметили в ЮВО.