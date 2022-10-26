В Волгограде огласили приговор банде кредитных мошенников

Кредиты "вешали" на волгоградцев, которые вели ассоциальный образ жизни. Фото: Семен ШПАК

Кировский райсуд Волгограда огласил приговор банде кредитных мошенников, которые оформляли займы на подставных лиц. Пятерых женщин, среди которых была и сотрудница банка, и двоих мужчин признали виновными в совершении нескольких эпизодов мошенничества в сфере кредитования и приговорили к лишению свободы на сроки от 3 лет 8 месяцев до 6,5 лет в колонии общего режима, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

- Суд назначил организатору наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Бывшая сотрудница банка приговорена к 5 годам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, организатором мошеннической схемы по оформлению кредитов на подставных лиц стала 55-летняя волгоградка. Ей помогала 40-летняя сотрудница банка. В 2017-2018 годах сообщники искали на улицах бомжей и алкоголиков, приводили в приличный вид и оформляли на них кредиты. Часть денег отдавали тем, на кого брали заем. А после нескольких первых платежей свои обязательства считали исполненными. Так, группировка заработала более 5,2 миллиона рублей.

Приговор еще может быть обжалован.