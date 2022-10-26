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Происшествия26 октября 2022 7:34

В Волгограде огласили приговор банде кредитных мошенников

Семь фигурантов дела получили сроки от трех лет
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Кредиты "вешали" на волгоградцев, которые вели ассоциальный образ жизни.

Кредиты "вешали" на волгоградцев, которые вели ассоциальный образ жизни.

Фото: Семен ШПАК

Кировский райсуд Волгограда огласил приговор банде кредитных мошенников, которые оформляли займы на подставных лиц. Пятерых женщин, среди которых была и сотрудница банка, и двоих мужчин признали виновными в совершении нескольких эпизодов мошенничества в сфере кредитования и приговорили к лишению свободы на сроки от 3 лет 8 месяцев до 6,5 лет в колонии общего режима, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

- Суд назначил организатору наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Бывшая сотрудница банка приговорена к 5 годам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, организатором мошеннической схемы по оформлению кредитов на подставных лиц стала 55-летняя волгоградка. Ей помогала 40-летняя сотрудница банка. В 2017-2018 годах сообщники искали на улицах бомжей и алкоголиков, приводили в приличный вид и оформляли на них кредиты. Часть денег отдавали тем, на кого брали заем. А после нескольких первых платежей свои обязательства считали исполненными. Так, группировка заработала более 5,2 миллиона рублей.

Приговор еще может быть обжалован.