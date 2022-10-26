В Волгограде две иномарки столкнулись на перекрестке и сбили пешехода

В ДТП пострадали 2 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде 25 октября произошла авария с участием двух автомобилей и пешехода. В 18.15 в Дзержинском районе 30-летний мужчина на «Chevrolet Lacetti» на улице Исторической проехал на красный свет на перекрестке с улицей 51-й Гвардейской и протаранил «Toyota Camry» с 66-летним водителем. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, от удара «Chevrolet» отбросило на 43-летнего пешехода.

- Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля и металлического ограждения, - отметили в региональной полиции.

В результате происшествия травмы получили пешеход и водитель «Chevrolet Lacetti». Машины скорой помощи доставили их в медучреждение.