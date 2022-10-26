Волгоградцев начали прививать от коронавируса назальной вакциной в торговых центрах

Вакцина поступила во все пункты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградцам начали вводить вакцину от коронавируса через нос. Более 253 тысяч насадок-распылителей для интерназального введения вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступили в прививочные пункты на базе поликлиник и торговых центров региона. Если боязнь шприцов и уколов до сих пор останавливала вас от вакцинации, стоит рассмотреть этот способ. Новая вакцина вводится как обычный спрей от насморка, орошая слизистую носа. Но при этом защищает от опасного вируса. Как и в случае с привычными инъекциям, назальный «Спутник V» вводят в два этапа с перерывом в три недели. В облздраве отмечают, что для ревакцинации достаточно ввести назальную вакцину один раз в полгода.

И назальная, и привычная вакцина в виде ампул для инъекций в достаточном количестве есть во всех прививочных пунктах. Получить защиту от коронавируса можно или в поликлиниках, или в торговых центрах. Прививочные пункты работают в ТРЦ «Акварель» (2-й этаж) и Ворошиловском ТЦ (цокольный этаж) в Волгограде, а также в ТРК «Волгамолл» в Волжском.

По данным комитета здравоохранения региона прививки от новой коронавирусной инфекции уже сделали более 1,8 млн. взрослых жителей нашей области и более 6,2 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет. На сегодня коллективный иммунитет в регионе составляет всего 4,9% - такие цифры приводит федеральный оперативный штаб.