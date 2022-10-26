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Общество26 октября 2022 6:55

Мобилизованным волгоградцам сделают несколько прививок

Обязательных прививок сейчас четыре
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Призванным по мобилизации сделают 4 прививки.

Призванным по мобилизации сделают 4 прививки.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Какие прививки буду делать мобилизованным из запаса жителям Волгоградской области во время боевой подготовки перед отправкой в зону проведения военной спецоперации, рассказали в официальном тг-канале, посвященном частичной мобилизации. На сегодня мобилизованным делают четыре обязательных прививки, сообщили сайту volgograd.kp.ru.

В перечень обязательной вакцинации мобилизованным входят прививки от гриппа, гепатита, комплексная АДСМ от дифтерии и столбняка, а также прививка от брюшного тифа. Перечень со временем может меняться согласно приказу Минобороны РФ исходя из эпидемической ситуации.