Волгоградский онкодиспансер проведет акции здоровья 29 октября

Онкодиспансер проведет акции здоровья. Фото: Администрация Волгоградской области.

Волгоградский областной клинический онкологический диспансер 29 октября проведет акции здоровья. В субботу пройдут «День здоровья кожи» и «День здоровья головы и шеи». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, любой желающий может записаться на консультацию к врачу-онкологу.

Бесплатный прием волгоградцев будет вестись в областном онкодиспансере, а также в его филиалах в Волжском и Урюпинске. Пациентам нужно взять с собой паспорт и полис ОМС, зарегистрированный на территории региона. Акции здоровья в медучреждениях 29 октября пройдут с 09:00 до 14:00. Жителей Волгограда, Волжского и Урюпинская для посещения онкологов просят заранее записаться. В областном центре звонки принимают по телефону 8 (8442) 609-608 с 12.00 до 20.00. В Волжском телефон для записи 8 (905) 397-36-77 (с 12.00 до 16.00), в Урюпинске - 8 (84442) 4-41-50 (с 12.00 до 15.00).