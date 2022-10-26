В Волгоградской области открылся единый социальный контакт-центр

Ответят на вопросы социального характера по единому номеру. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С октября жители волгоградской области могут получить помощь и консультации по решению множества социальных вопросов по телефону единого контакт-центра - 8-800-600-0000 (номер бесплатный). Каждую смену около 30 специалистов проконсультируют волгоградцев по пенсионному и социальному страхованию, вопросам медико-социальной экспертизы, трудоустройства и другим, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Работает единый социальный контакт-центр в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Часть вопросов поможет решить виртуальный помощник, для индивидуальной консультации переключат на оператора.

Как пояснили в облкомсоцзащиты, до этого в круг вопросов входили только услуги пенсионного фонда, теперь его расширили. Так что единому номеру можно узнать о выплатах, субсидиях, компенсациях и прочих социальных услугах. В том числе здесь помогут семьям волгоградцев, попавших под частичную мобилизацию и покинувших семью.