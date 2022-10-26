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Общество26 октября 2022 6:33

В Волгоградской области открылся единый социальный контакт-центр

По единому номеру помогут жителям региона решить множество социальных вопросов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ответят на вопросы социального характера по единому номеру.

Ответят на вопросы социального характера по единому номеру.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

С октября жители волгоградской области могут получить помощь и консультации по решению множества социальных вопросов по телефону единого контакт-центра - 8-800-600-0000 (номер бесплатный). Каждую смену около 30 специалистов проконсультируют волгоградцев по пенсионному и социальному страхованию, вопросам медико-социальной экспертизы, трудоустройства и другим, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Работает единый социальный контакт-центр в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Часть вопросов поможет решить виртуальный помощник, для индивидуальной консультации переключат на оператора.

Как пояснили в облкомсоцзащиты, до этого в круг вопросов входили только услуги пенсионного фонда, теперь его расширили. Так что единому номеру можно узнать о выплатах, субсидиях, компенсациях и прочих социальных услугах. В том числе здесь помогут семьям волгоградцев, попавших под частичную мобилизацию и покинувших семью.