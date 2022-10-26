Шесть районов Волгограда и одну школу оставят без света 26 октября 2022 года

Энергетики запланировали ремонт и профилактику на своих сетях. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в среду, 26 октября временно оставили без света жителей 6 районов города. Из-за плановых отключений, которые нужны энергетикам для выполнения профилактических работ и ремонта на сетях и оборудовании, коммунальные неудобства придется потерпеть жителям ряда домов в Красноармейском, Кировском, Краснооктябрьском, Советском, Ворошиловском и Дзержинском районах. Также под отключения попала школа № 35 на Красном Октябре.

Где-то свет вернут уже после обеда, кому-то придется сидеть без электричества до вечера. «Россети Юг – Волгоградэнерго» опубликовали список домов и время проведения работ.

Так, в самом южном районе – Красноармейском - с 10.00 до 17.00 света не будет во всех домах на улицах ул. Островная, ул. Лисичанская, ул. Зеленоградская, пер. Зеленоградский.

В Кировском с 10.00 до 17.00 будут коротать время без электричества жители по следующим адресам: ул. Зоологическая, 13/1-15, 26-28, ул. Красноуфимская, 33-47, пер. Ключевой, 8, 9, ул.Ясеневая д.109-137, ул.Розовая, 38-42, ул. Рябиновая, 116-142.

В Краснооктябрьском с 9.00 до 20.00 кроме школы №35 в переулке Демократическом не будет света в здании пер. Демократический, 3.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 под отключение попал только один дом №13 в поселке Стройдеталь.

Ворошиловский район, с 9.00 отключили свет в домах: ул. Миргородская, 128, 126/3,129, 130-161, 158а, 168а, 167а, 165б, 160в, 160а, 161/4, ул. Елецкая, 126б,126,127, 126г, ул. Барнаульская, 387 и 388. Вернуть электроэнергию обещают к 17.00.

В Дзержинском свет отключат в 9.00 и вернут в 13.00. Не повезло жильцам домов на ул. Полины Осипенко, 20-28, 30-42, 36, 38, ул. Ангарская, 51, 53, ул. Семигорская, 5-9, 13-17.