Под Волгоградом военные устроили противнику радиоэлектронную засаду и оставили без спутниковой связи

Военнослужащие ЮВО на полигоне Прудбой накануне провели тренировку, в ходе которой учились создавать помехи радиоэлектронным устройствам и средствам связи противника. Экипажи комплексов радиоэлектронной борьбы «сходили» на разведку, обнаружили и идентифицировали радиоэлектронные средства условного противника, а потом устроили ему засаду, подавив все каналы управления. Для этого специалисты прицельными радиоэлектронными ударами выдавили противника со всех частот, свободных от помех. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Военные из подразделений РЭБ продолжают обучаться навыкам ведения радиоэлектронной борьбы. На специальных тренировках они учатся подавлять все радио, радиорелейные и спутниковые каналы связи, которые противник использует для работы беспилотников и ударной авиации. В арсенале у наших военнослужащих комплекс «Борисоглебск», который осуществляет и разведку, и блокирование частот, а также беспилотные летательные аппараты «Леер» и «Орлан». Таким образом, проверяют не только навыки людей, но и эффективность боевой техники, которая стоит на вооружении нашей армии.