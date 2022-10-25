Криминалисты волгоградского СК разбираются в причинах взрыва на заводе на юге Волгограда

Здание цеха частично разрушено. Фото: прокуратура Волгоградской области.

На месте взрыва на заводе по производству радиаторов в Волгограде сейчас все оцеплено. Свою проверку проводит следственный комитет и прокуратура. Предстоит разобраться в причинах ЧП, из-за которого погиб 54-летний рабочий. По предварительным данным, которые озвучил СК в Волгограде, трое доставлены в больницу с ожогами. Ранее облздрав сообщал о двух пострадавших – 26-летнем мужчине и 22-летней женщине.

Напомним, пожар и последующий взрыв произошел на заводе в производственном цехе, где занимались выпуском радиаторов отопления. Загорелась алюминиевая пыль. По какой причине – предстоит разобраться.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка соблюдению требований безопасности труда на производстве, - прокомментировала сайту volgograd.kp.ru cтарший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

Ранее сообщалось, что прокуратура Волгоградской области тоже отправила на место ЧП районного прокурора Александра Бондаренко. Он проведет надзорную проверку, чтобы также выяснить, как обеспечивались на заводе условия охраны труда.

СПРАВКА «КП»

Завод «Форте Пром ГмбХ» - предприятие полного цикла по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, расположенное в Красноармейском районе Волгограда. Выпускает продукцию с 2012 года. Технологическое оснащение включает тринадцать современных литьевых комплексов, три итальянские линии механической обработки, две высокопроизводительные автоматические линии покраски туннельного типа. Производство на предприятии автоматизировано до 95%, здесь трудится более 180 человек.