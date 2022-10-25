В Волгоград приедет поезд Деда Мороза

В Волгоград Дед Мороз приедет 14 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из Великого Устюга отправился в путешествие по стране поезд Деда Мороза. Состав с главным сказочным персонажем Нового года не проедет мимо Волгограда. В город поезд Деда Мороза прибудет 14 декабря. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Также дети смогут пройти квест, пообщаться с Дедом Морозом и получить от него подарок. Только для этого нужно будет заранее купить билет. Также в билете будет указано время для чаепития с зимним волшебником.

Поезд Деда Мороза состоит из 19 вагонов, среди которых салон-приемная, сцена и различные игровые зоны. Возглавляет состав паровоз, который украшают гирлянда с сотней фонариков.