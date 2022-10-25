Более 100 человек оштрафованы на границе Волгоградской области с Казахстаном

Пограничники провели 4 совместных рейда. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области рассказали о специальной пограничной операции, которую они провели с казахстанскими партнерами. В ходе 4 совместных рейдов, к которым подключились также администрации районов, добровольцы и местные жители, сотрудники проверяли, как физические и юридические лица соблюдают пограничный режим и ведут свою хозяйственную деятельность вблизи границы. Зафиксировали десятки нарушений, к ответственности привлекли более ста человек. По статьям "Нарушение режима Государственной границы РФ " и "Нарушение пограничного режима в пограничной зоне" им выписывали штрафы или предупреждения.

Также совместно с полицией выявили 40 иностранцев, которые незаконно находились в нашем регионе. А в аэропорту Гумрак задержали гражданина, который числился в федеральном розыске.