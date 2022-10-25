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Общество25 октября 2022 11:21

В Волгограде началось солнечное затмение

Волгоградцы фотографируют скрывшееся за Луной Солнце
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцы во вторник могут наблюдать за солнечным затмением

Волгоградцы во вторник могут наблюдать за солнечным затмением

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 октября 2022 года проходит солнечное затмение. Астрономическое явление можно увидеть и в Волгограде. Оно началось после полудня, а самый пик пришелся на 12.39. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском планетарии, в этот момент Луна закрыла диск Солнца на 65%.

Солнечное затмение продолжается. Луна будет частично прятать Солнце до 15.10 вторника.

Жители Волгограда фотографируют явление на камеры телефонов. Фото: Светлана Гапонова.

Жители Волгограда фотографируют явление на камеры телефонов. Фото: Светлана Гапонова.

За астрономическим явлением можно следить в планетарии и с любой точки города. Главное – смотреть в солнцезащитных очках или через темные стеклышки. Волгоградцы пытаются запечатлеть солнечное затмение на камеры своих телефонов и делятся запоминающимися снимками со своими родными и знакомыми.

Луна скрыла Солнце на 65%. Фото: Марина Анохина.

Луна скрыла Солнце на 65%. Фото: Марина Анохина.