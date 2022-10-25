В Волгограде началось солнечное затмение

Волгоградцы во вторник могут наблюдать за солнечным затмением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 октября 2022 года проходит солнечное затмение. Астрономическое явление можно увидеть и в Волгограде. Оно началось после полудня, а самый пик пришелся на 12.39. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском планетарии, в этот момент Луна закрыла диск Солнца на 65%.

Солнечное затмение продолжается. Луна будет частично прятать Солнце до 15.10 вторника.

Жители Волгограда фотографируют явление на камеры телефонов. Фото: Светлана Гапонова.

За астрономическим явлением можно следить в планетарии и с любой точки города. Главное – смотреть в солнцезащитных очках или через темные стеклышки. Волгоградцы пытаются запечатлеть солнечное затмение на камеры своих телефонов и делятся запоминающимися снимками со своими родными и знакомыми.