На второй этап реставрации НЭТа в Волгограде потратят 489 млн рублей

Фасад НЭТа уже обновили, теперь предстоит ремонт внутри здания. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде готовятся ко второму этапу ремонтно-реставрационных работ в здании Нового экспериментального театра на ул. Мира, 5. Ранее здесь уже полностью обновили фасад и все его элементы, теперь пришла очередь внутренних работ. Управление капитального строительства Волгоградской области ищет подрядчика, который готов выполнять большой фронт работ за 489 миллионов 699 тысяч. Такова начальная цена контракта по данным портала госзакупок.

Выигравшей аукцион фирме предстоит полностью заменить отделку помещений, включая подвесные потолки, а паркет отреставрировать. В помещениях восстановят поврежденную штукатурку и лепнину, отреставрируют и покрасят утраченные декоративные элементы интерьеров, потолочную роспись в главном зале, кулуарах и фойе. Выполнят гидроизоляцию в санузлах, а в женском туалете добавят кабинок. Появится и санузел для маломобильных граждан. Восстановят целостность форм отдельных лестниц. Сделают возле сцены тамбур с тепловой завесой. Капитальный ремонт ждет и инженерные коммуникации. Рабочие обновят системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. Смонтируют систему охранного видеонаблюдения, новый грузовой лифт, заменят оборудование гардероба.

Подрядчик может приступать к работам уже на следующий день после заключения контракта и выполнить все до 10 декабря 2024 года, но с одним условием: на время проведения мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве он должен сохранить всю функциональность здания.