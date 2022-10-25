В Волгограде таксист решил оставить себе 40 тысяч рублей, забытых в машине пожилой пассажиркой

Таксист решил забрать забытые деньги пассажирки себе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Красноармейском районе Волгограда задержали таксиста, который подозревается в краже. В начале октября в отдел МВД обратилась 85-летняя пенсионерка. Она сообщила, что забыла в такси свою сумку, в которой было 40 тысяч рублей. Полицейские провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний водитель такси, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчина сознался в краже. Он пояснил, что увидел забытую сумку, о чем решил никому не сообщать. 40 тысяч рублей он потратил на погашение долгов и покупку продуктов. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.