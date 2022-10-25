Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 10:11

В Волгограде таксист решил оставить себе 40 тысяч рублей, забытых в машине пожилой пассажиркой

Теперь на мужчину возбудили уголовное дело
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Таксист решил забрать забытые деньги пассажирки себе

Таксист решил забрать забытые деньги пассажирки себе

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Красноармейском районе Волгограда задержали таксиста, который подозревается в краже. В начале октября в отдел МВД обратилась 85-летняя пенсионерка. Она сообщила, что забыла в такси свою сумку, в которой было 40 тысяч рублей. Полицейские провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний водитель такси, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчина сознался в краже. Он пояснил, что увидел забытую сумку, о чем решил никому не сообщать. 40 тысяч рублей он потратил на погашение долгов и покупку продуктов. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.