В Волгограде будут судить самокатчика, который насмерть сбил пенсионера

Волгоградца, который на электросамокате насмерть сбил пенсионера, ждет суд Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело на местного жителя, который в конце лета в центре сбил на электросамокате пенсионера. Следственный отдел по Центральному району Волгограда регионального СУ СКР завершил расследование. Ночью 27 августа волгоградец ехал на электросамокате по пешеходной части Астраханского моста. Из-за невнимательности мужчина наехал на 75-летнего пенсионера, который при падении ударился головой об асфальт.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, самокатчик ехал со скоростью 20 километров в час. Пострадавшего с травмами госпитализировали, но через несколько часов он скончался в больнице.

Во время расследования были опрошены все свидетели происшествия, самокат был изъят для экспертизы.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Дело будет рассматривать Центральный районный суд. Обвиняемому грозит до двух лет колонии.