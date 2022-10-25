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Происшествия25 октября 2022 9:56

В Волгограде будут судить самокатчика, который насмерть сбил пенсионера

Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградца, который на электросамокате насмерть сбил пенсионера, ждет суд

Волгоградца, который на электросамокате насмерть сбил пенсионера, ждет суд

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело на местного жителя, который в конце лета в центре сбил на электросамокате пенсионера. Следственный отдел по Центральному району Волгограда регионального СУ СКР завершил расследование. Ночью 27 августа волгоградец ехал на электросамокате по пешеходной части Астраханского моста. Из-за невнимательности мужчина наехал на 75-летнего пенсионера, который при падении ударился головой об асфальт.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, самокатчик ехал со скоростью 20 километров в час. Пострадавшего с травмами госпитализировали, но через несколько часов он скончался в больнице.

Во время расследования были опрошены все свидетели происшествия, самокат был изъят для экспертизы.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Дело будет рассматривать Центральный районный суд. Обвиняемому грозит до двух лет колонии.