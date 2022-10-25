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Общество25 октября 2022 8:31

В Волгограде ищут подрядчика для продолжения благоустройства бульвара на Титова

Работы возобновятся с наступлением первого тепла в 2023 году
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Благоустройство на Титова продолжается.

Благоустройство на Титова продолжается.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Власти Волгограда ищут подрядную организацию для продолжения благоустройства бульвара на улице Титова в Краснооктябрьском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, следующий этап начнется весной 2023 года и охватит четную сторону по Титова в границах многоквартирных домов №№14-32 от Еременко до Таращанцев. Компанию, которая займется реконструкцией, найдут уже в ближайшее время.

По проекту подрядчик замостит площадь более 3,2 тысяч квадратных метров, оборудует освещение, высадят новые деревья и кустарники, уложат травяное покрытие и сделают поливочную систему.

- Агрономы продолжат пополнять уникальную каштановую аллею, высадив по соседству со взрослыми деревьями молодые саженцы той же породы. Все работы должны завершиться до конца следующего года, - уточнили в администрации.

Отметим, что за продолжение благоустройства этой территории проголосовали более 11,5 тысяч волгоградцев.