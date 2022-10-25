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Происшествия25 октября 2022 8:20

В Волгоградской области за гибель юноши под 14 тоннами пшеницы будет отвечать глава КФХ

Следователи предъявили фермеру обвинение
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
СК предъявил обвинение главе КФХ

СК предъявил обвинение главе КФХ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Котовский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение главе Крестьянско-фермерского хозяйства в гибели 17-летнего юноши. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. 18 июля 2021 года во время разгрузки «КамАЗа» несовершеннолетний работник упал в зерноприемник, где его засыпало 14 тоннами пшеницы. Другие работники кинулись ему на помощь, но спасти парня не удалось. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи установили, что глава КФХ в станице Сергиевская Даниловского района не сделал в зернотоке предохранительные решетки, которые бы обезопасили работников от падения. Он знал о нарушениях и не предпринял мер, чтобы их исправить. Кроме того, фермер допустил к работе 17-летнего парня.

- В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного следствия, - отметили в следкоме.