В Волгоградской области за гибель юноши под 14 тоннами пшеницы будет отвечать глава КФХ

СК предъявил обвинение главе КФХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Котовский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение главе Крестьянско-фермерского хозяйства в гибели 17-летнего юноши. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. 18 июля 2021 года во время разгрузки «КамАЗа» несовершеннолетний работник упал в зерноприемник, где его засыпало 14 тоннами пшеницы. Другие работники кинулись ему на помощь, но спасти парня не удалось. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи установили, что глава КФХ в станице Сергиевская Даниловского района не сделал в зернотоке предохранительные решетки, которые бы обезопасили работников от падения. Он знал о нарушениях и не предпринял мер, чтобы их исправить. Кроме того, фермер допустил к работе 17-летнего парня.

- В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного следствия, - отметили в следкоме.