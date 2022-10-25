Александр Бастрыкин потребовал разобраться в истории с обрушением потолка в квартире дитя Сталинграда

ЧП произошло в доме №13 на улице Мира, где регулярно падают балконы и горел ресторан "Белладжио". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Председателя СК РФ Александра Бастрыкина возмутило нарушение жилищных прав пенсионерки из Волгограда. Узнав, что женщина живет с дырой в потолке, который едва не рухнул ей на голову, он поручил следователям из Волгограда разобраться в этой истории. Председатель следственного управления по Волгоградской области должен провести доследственную проверку и выяснить, почему обращение женщины к чиновникам и сотрудникам надзорных ведомств ни к чему не привели.

Потолок в квартире волгоградской пенсионерки, которая еще ребенком пережила Сталинградскую битву, рухнул пару недель назад. Жительница объясняет это последствиями капремонта. По традиции рабочие разобрали кровлю, зарядили дожди, и с потолка начало капать. Течь устранили, но он успел впитать в себя воду, разбух и обвалился под своей тяжестью. Чудом в этот момент женщины не было рядом.

- Как утверждает пенсионерка, сотрудники фонда капремонта и надзорных ведомств ранее осмотрели разрушающуюся квартиру, составили акт, и более никаких мер к исправлению ситуации не принималось, - сообщает пресс-служба следственного управления по Волгоградской области. В причинах этого бездействия теперь будут разбираться следователи.