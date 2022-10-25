Названы топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий октября в Волгоградской области

Волгоградцам предлагают зарплаты больше 100 тысяч в месяц. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Волгоградцам в октябре готовы платить зарплаты до 400 тысяч рублей. Проанализировав более 11 тысяч вакансий, служба исследований hh.ru назвала топ-5 самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Больше всех – 400 тысяч рублей в месяц – работодатели готовы платить директору по логистике. правда, чтобы получать такую зарплату, придется переехать в Белгородскую область. Бонусом идут корпоративный автомобиль и компенсация за аренду жилья.

До 200 тысяч в месяц может заработать программист 1С в Волгограде. Также от 150 до 300 тысяч предлагают специалисту по продажам систем орошения в Волжском. Служебный автомобиль для командировок прилагается.

Замыкают топ-5 вакансия хирурга/имплантолога в стоматологию с зарплатой от 150 тысяч и директора агропромышленного комплекса в селе Заплавном, которому готовы платить 135 000 рублей. И это - на руки, после вычета налогов.