Облсуд изменил условный срок на реальный волгоградцу, стрелявшему по машинам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд ужесточил приговор Денису Игнатьеву, обвиняемому в стрельбе с пострадавшим. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, изначально мужчине дали 3,1 года условно, но при пересмотрела дела этот срок изменили на реальный, отправив Игнатьева в колонию общего режима из зала заседаний.

Напомним, инцидент случился в феврале 2022 года у многоэтажек на улице Селегинской в Центральном районе. Неадекватный мужчина с балкона своей квартиры начал стрелять в припаркованные машины из винтовки «Егерь». В итоге попал в водителя «Лады», который развозил еду.

- Он получил телесные повреждения в виде осаднения мягких тканей, не причинившие вред здоровью. Всего были повреждены три автомобиля и офисное здание, - рассказали в прокуратуре.

Как позже признался сам осужденный, он поссорился с женой и решил таким образом выплеснуть негатив. При этом спустя несколько дней добровольно сдался в полицию.