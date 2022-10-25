После вмешательства прокуратуры волгоградцу пересчитали плату за воду

Мужчина заплатит за воду по счетчику. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Жителю города Котово Волгоградской области после вмешательства прокуратуры удалось сэкономить на коммунальных платежах. Мужчине необоснованно начислили плату за воду не по счетчику, а по нормативу да еще с повышающим коэффициентом. После представления в адрес руководства МУП «Котово-Водоканал» незаконно начисленную сумму аннулировали, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а директору за обман потребителя грозит штраф до 30 тысяч рублей сообщили сайту volgograd.kp.ru в областной прокуратуре.

- Постановление прокурора в отношении директора МУП «Котово-Водоканал» в настоящее время находится на рассмотрении в управлении Роспотребнадзора, - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось во время проверки прокуратуры, 18 июля водоканал составил акт о том, что житель Котово не пустил специалиста для проверки индивидуального водосчетчика. На основании этого документа плату за воду за июль-август посчитали по нормативу с повышающим коэффициентом. Вот только на момент проверки мужчина по месту жительства отсутствовал. К тому же обязательное уведомление о дате и времени предстоящей проверки прибора учета ему никто не посылал. Так что действия коммунальщиков были неправомерны.