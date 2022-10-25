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Происшествия25 октября 2022 7:05

Под Волгоградом в столкновении четырех ВАЗов пострадали два водителя и ребенок

Их госпитализировали в медучреждение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Массовая авария под Волгоградом.

Массовая авария под Волгоградом.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовая авария с участием четырех ВАЗов произошла 24 октября в Городищенском районе в 10.00 часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в то утро 35-летний водитель «двенадцатой» ехал со стороны Котлубань в направлении поселка Самофаловка.

На встречной полосе движения из-за нарушений автомобилистом ПДД машина врезалась в попутную «семерку», которой управлял 43-летний мужчина, «Ниву», 42-летний водитель которой также ехал в обратную сторону и «четверку».

- В результате ДТП водители автомашин «ВАЗ-2112» и «ВАЗ-2107», а также 5-летний пассажир автомашины «ВАЗ-2112» с травмами доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в полиции.