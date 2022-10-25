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Общество25 октября 2022 6:40

В зону СВО отправился взвод казаков-добровольцев из Волгоградской области

Провожали их 24 октября в Михайловке
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Казаки изъявили желание защищать Отечество и записались в добровольцы. Фото пресс-служба администрации Михайловского района.

Казаки изъявили желание защищать Отечество и записались в добровольцы. Фото пресс-служба администрации Михайловского района.

35 казаков из Волгоградской области решили отправиться добровольцами в зону спецоперации на Украине. Мужчины под руководством атамана Сергея Барышникова сколотили отряд «Усть-Медчидица», прошли подготовку. 24 октября они отправились в зону СВО из Михайловки. провожали казаков-добровольцев родные и близкие, атаман, чиновники и священнослужители, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Михайловки.

- Казаков благословили и выступили с напутственной речью иерей Алексий Муркин и иерей Алексий Шамов, прочитав молитву и окропив бойцов святой водой, - рассказали в мэрии.

Отряду добровольцев Усть-Медведицкого казачьего округа передали копию флага Победы, под которым казаки 11 казачьей дивизии громили фашистов в Великую Отечественную войну. После у Свято-Никольского храма звучали многочисленные пожелания казакам - беречь себя, победы и скорого возвращения домой. Монахини Спасо-Преображенского монастыря пообещали каждый день молиться за бойцов. И напоследок по старинному обычаю казаки взяли с собой горсть родной земли.