В зону СВО отправился взвод казаков-добровольцев из Волгоградской области

Казаки изъявили желание защищать Отечество и записались в добровольцы. Фото пресс-служба администрации Михайловского района.

35 казаков из Волгоградской области решили отправиться добровольцами в зону спецоперации на Украине. Мужчины под руководством атамана Сергея Барышникова сколотили отряд «Усть-Медчидица», прошли подготовку. 24 октября они отправились в зону СВО из Михайловки. провожали казаков-добровольцев родные и близкие, атаман, чиновники и священнослужители, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Михайловки.

- Казаков благословили и выступили с напутственной речью иерей Алексий Муркин и иерей Алексий Шамов, прочитав молитву и окропив бойцов святой водой, - рассказали в мэрии.

Отряду добровольцев Усть-Медведицкого казачьего округа передали копию флага Победы, под которым казаки 11 казачьей дивизии громили фашистов в Великую Отечественную войну. После у Свято-Никольского храма звучали многочисленные пожелания казакам - беречь себя, победы и скорого возвращения домой. Монахини Спасо-Преображенского монастыря пообещали каждый день молиться за бойцов. И напоследок по старинному обычаю казаки взяли с собой горсть родной земли.